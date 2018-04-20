ЮНІСЕФ поставив в Україну ще 800 тис. доз вакцини проти кору

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставив в Україну ще 800 тис. доз бельгійської вакцини проти кору, паротиту та краснухи.

В Україну постачають вакцину "Пріорікс" виробництва GlaxoSmithKline, яка має державну реєстрацію та прекваліфікована ВООЗ, - йдеться на сайті МОЗ.

У лютому через МОЗ та ЮНІСЕФ через гостру необхідність здійснили прискорену доставку 220 тис. доз вакцини КПК для відповіді на спалах кору. Всього в цьому році Україна отримає понад 2 млн доз вакцини проти кору. Цієї кількості повинно вистачити для проведення щеплень проти кору всім віковим групам дітей, які цього потребують.

МОЗ та ЮНІСЕФ закликають батьків вакцинувати дітей згідно з календарем профілактичних щеплень: на рік і шість років.

Нагадаємо, за перші три місяці 2018 року в Україні на кір захворіли майже 10 тисяч осіб, зареєстровано вісім випадків смерті.

Кір є вкрай заразною важкою хворобою вірусного походження. Вірус кору зазвичай передається через прямий контакт, а також через повітря, інфікує слизову оболонку, а потім поширюється по організму.

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури, яке настає приблизно через 10-12 днів після впливу вірусу і триває від 4 до 7 днів. На цій початковій стадії можуть з'являтися нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. Через кілька днів з'являється висип, зазвичай на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через 3 дні висип поширюється по тілу і в підсумку з'являється на руках і ногах, тримається 5-6 днів і потім зникає.

Більшість смертельних випадків кору відбувається через ускладнення, пов'язані з цією хворобою. Найчастіше ускладнення розвиваються в дітей віком до п'яти років або в дорослих людей старших за 20 років. Найсерйозніші ускладнення включають сліпоту, енцефаліт (інфекцію, що призводить до набряку головного мозку), важку діарею і пов'язану з нею дегідратацію, вушні інфекції і важкі інфекції дихальних шляхів, такі як пневмонія.