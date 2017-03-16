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Екс-радник Трампа отримав від Москви $45 тисяч за приїзд на ювілей Russia Today

Московський візит став третім епізодом, коли екс-глава Розвідувального управління Міністерства оборони США мав справу з росіянами
Російська державна телевізійна мережа Russia Today заплатила $45 386 колишньому раднику з питань національної безпеки президента США Майклу Флінну за його візит до Москви у 2015 році.
Екс-радник Трампа отримав від Москви $45 тисяч за приїзд на ювілей Russia Today Фото:yahoo.com

Флінн приїхав до Москви 10 грудня 2015 року на святкування 10-річчя Russia Today і виступив там з промовою. У триденній поїздці його супроводжував  син, Майкл Флінн-молодший, - повідомляє Yahoo News із посиланням  на документи комітету Конгресу США.

Вони обидва зупинилися в 5-зірковому готелі "Метрополь" в Москві, поруч з Красною площею. Всі витрати взяв на себе російський уряд.

Московський візит став третім епізодом, коли екс-глава Розвідувального управління Міністерства оборони США мав справу з росіянами у період після звільнення зі посади в Пентагоні в 2014 році і до приходу в кампанію Дональда Трампа.

Флінн такод отримав два платежі по $11 250 кожний від вантажної авіакомпанії "Волга-Дніпро" і комп'ютерної фірми Kaspersky. Обидві зустрічі проводилися з філіями американських компаній, які перебувають у приватній власності.

Зазначимо, Москва розчарована адміністрацією президента США Дональда Трампа, а прогрес в поліпшенні відносин відсутній.

 
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16 03 2017 20:39
ТЕГИ: Росія, США
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