Пєсков пожалівся на відсутність прогресу в поліпшенні відносин між США і РФ

В Росії кажуть, що політика Трампа відрізняється від його передвиборної риторики

Москва розчарована адміністрацією президента США Дональда Трампа, а прогрес в поліпшенні відносин відсутній.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN 12 березня, передає "Радіо Свобода".

За його словами, в ході виборчої кампанії в минулому році виглядало, що Трамп хоче тісніших відносин і більш тісної співпраці з Москвою.

"На жаль, у нас немає розуміння, коли цей діалог може початися", - сказав Пєсков

Також Пєсков розкритикував розслідування США з приводу впливу Росії на хід виборчої кампанії.

"Ми вважаємо, що є реальна небезпека для майбутнього наших двосторонніх відносин, і ми щиро хочемо побачити, що ця істерія підходить до свого логічного завершення", - сказав він.

Як відомо, ФБР та ЦРУ дійшли висновку, що Росія втрутилася у вибори в США, щоб допомогти Дональду Трампу здобути перемогу. Кремль спростовує своє втручання у процес виборів у США.