Пєсков пожалівся на відсутність прогресу в поліпшенні відносин між США і РФ
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN 12 березня, передає "Радіо Свобода".
За його словами, в ході виборчої кампанії в минулому році виглядало, що Трамп хоче тісніших відносин і більш тісної співпраці з Москвою.
"На жаль, у нас немає розуміння, коли цей діалог може початися", - сказав Пєсков
Також Пєсков розкритикував розслідування США з приводу впливу Росії на хід виборчої кампанії.
"Ми вважаємо, що є реальна небезпека для майбутнього наших двосторонніх відносин, і ми щиро хочемо побачити, що ця істерія підходить до свого логічного завершення", - сказав він.
Як відомо, ФБР та ЦРУ дійшли висновку, що Росія втрутилася у вибори в США, щоб допомогти Дональду Трампу здобути перемогу. Кремль спростовує своє втручання у процес виборів у США.
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