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ФСБ Росії звинуватила українця у контрабанді зброї

Наразі, за словами представника ФСБ, вирішується питання про порушення кримінального провадження
Співробітники ФСБ затримали у Краснодарі громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.
ФСБ Росії звинуватила українця у контрабанді зброї Фото: sharij.net

За словами співробітника ФСБ, силовики нібито припинили канал контрабандного постачання з території України зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

"У Краснодарі при збуті засобів ураження затриманий громадянин України, якого підозрюють у скоєнні вказаного злочину", – сказав представник спецслужби, повідомляє ТАСС.

Наразі, за словами представника ФСБ, вирішується питання про порушення кримінального провадження.

Раніше у ФСБ Росії заявляли про припинення спільно з Міністерством внутрішніх справ Росії діяльності міжрегіональної групи, що займалася поставками зброї і боєприпасів на територію Росії з країн Євросоюзу і України.

 
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04 05 2017 19:56
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