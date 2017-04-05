ФСБ Росії звинуватила українця у контрабанді зброї Наразі, за словами представника ФСБ, вирішується питання про порушення кримінального провадження

Співробітники ФСБ затримали у Краснодарі громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.

Фото: sharij.net

За словами співробітника ФСБ, силовики нібито припинили канал контрабандного постачання з території України зброї, боєприпасів і вибухових речовин. "У Краснодарі при збуті засобів ураження затриманий громадянин України, якого підозрюють у скоєнні вказаного злочину", – сказав представник спецслужби, повідомляє ТАСС. Наразі, за словами представника ФСБ, вирішується питання про порушення кримінального провадження. Раніше у ФСБ Росії заявляли про припинення спільно з Міністерством внутрішніх справ Росії діяльності міжрегіональної групи, що займалася поставками зброї і боєприпасів на територію Росії з країн Євросоюзу і України.

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