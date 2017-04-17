В російській ФСБ кажуть, що викрили канал незаконної поставки зброї з України та ЄС

ФСБ Росії заявила про припинення спільно з Міністерством внутрішніх справ Росії діяльності міжрегіональної групи, що займалася поставками зброї і боєприпасів на територію Росії з країн Євросоюзу і України.

Відносно 54 нібито членів зазначеної групи вже проведені слідчі дії.

"З незаконного обігу вилучено бойову і модернізовану, а також підготовлену до відновлення бойових характеристик зброю: 18 кулеметів, 43 автомата, 29 пістолетів-кулеметів, 45 карабінів, гвинтівок і рушниць, 97 пістолетів та револьверів, авіаційна гармата часів Великої Вітчизняної війни, більше 180 основних частин до вогнепальної зброї, понад 16 тис. боєприпасів різного калібру", - йдеться у повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ Росії, інформує "Інтерфакс".

Крім цього, було вилучено 15 ручних осколкових гранат, понад 20 кг вибухових речовин, наркотичні речовини рослинного походження, а також підроблені бланки дозволів на придбання вогнепальної зброї і боєприпасів.

Спецслужби закрили три майстерні з виготовлення боєприпасів і модернізації вогнепальної зброї.

У ФСБ уточнили, що в числі вилучених кулеметів такі, як "Максим", "РПД", "МГ-43".

У числі пістолетів-кулеметів - "ППШ", "МП-40", "Кедр", "Витязь". Серед вилучених пістолетів і револьверів - "Наган", "Т", "Беретта", "Маузер", "Вальтер", "Люгер", "Марголіна".

Нагадаємо, російська сторона здійснює провокації проти громадян України на українсько-російському кордоні. Натомість українська сторона розцінює це як передумову для провокацій, які можуть призвести до створення конфліктних ситуацій на кордоні "у вигляді зрежисованих затримань російськими силовиками громадян України нібито за спроби ввезти в РФ заборонені предмети, в тому числі і зброю і боєприпаси".