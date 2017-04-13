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Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати

Українська сторона розцінює це як передумову для провокацій
Російська сторона здійснює провокації проти громадян України на українсько-російському кордоні.
Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати Фото: rbc.ua

Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян під час брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До уваги громадян України, які в силу обставин змушені їздити в РФ. За нашою інформацією, ФСБ РФ спільно з прикордонниками під виглядом перевірки служби прикордонних і митних нарядів в російських пунктах пропуску періодично здійснюють провокації проти громадян України. Використовуючи адміністративний вплив, тиск і погрози, російські силовики змушують українців перевозити через кордон так звані "навчальні закладки" у вигляді гранат і боєприпасів. Ці речі даються їм на російській території, перед російськими пунктами пропуску", - сказав Слободян.

Він підкреслив, що українська сторона розцінює це як передумову для провокацій, які можуть призвести до створення конфліктних ситуацій на кордоні "у вигляді зрежисованих затримань російськими силовиками громадян України нібито за спроби ввезти в РФ заборонені предмети, в тому числі і зброю і боєприпаси".

Слободян також поінформував, що на адмінкордоні з Кримом зберігається висока активність ведення повітряної розвідки підрозділами РФ.

З початку місяця прикордонні загони зафіксували 12 польотів вертольотів МІ-8 і 10 випадків використання аеростатів.

Нагадаємо, двох громадян України, які, швидше за все, причетні до діяльності незаконних збройних формувань "ЛНР", спіймали співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Росією.

 
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13 04 2017 15:22
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