Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Прикордонники затримали двох бойовиків "ЛНР" на кордоні з Росією

У одного з чоловіків виявлено заяву з проханням про вступ до лав незаконних збройних формувань
Двох громадян України, які, швидше за все, причетні до діяльності незаконних збройних формувань "ЛНР", спіймали співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Росією.
Прикордонники затримали двох бойовиків "ЛНР" на кордоні з Росією Фото: Informator.media

Чоловіки їхали в Україну. При огляді їх автомобіля в пункті пропуску "Гоптівка" прикордонники Харківського загону знайшли у пасажира машини "паспорт", виданий на тимчасово окупованій території. Його житель Луганської області, 1969 року народження, намагався провезти під підкладкою куртки, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

В особистих речах другого чоловіка знайшли посвідчення члена терористичного угруповання "Лісовик" і "Ровеньківського військового козацтва".

Крім того, було виявлено заяву одного з чоловіків з проханням про вступ до лав незаконних збройних формувань.

Чоловіків затримано, про них проінформовано СБУ.

Нагадаємо, що в Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2017 20:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.