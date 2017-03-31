Прикордонники затримали двох бойовиків "ЛНР" на кордоні з Росією

У одного з чоловіків виявлено заяву з проханням про вступ до лав незаконних збройних формувань

Двох громадян України, які, швидше за все, причетні до діяльності незаконних збройних формувань "ЛНР", спіймали співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Росією.

Чоловіки їхали в Україну. При огляді їх автомобіля в пункті пропуску "Гоптівка" прикордонники Харківського загону знайшли у пасажира машини "паспорт", виданий на тимчасово окупованій території. Його житель Луганської області, 1969 року народження, намагався провезти під підкладкою куртки, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

В особистих речах другого чоловіка знайшли посвідчення члена терористичного угруповання "Лісовик" і "Ровеньківського військового козацтва".

Крім того, було виявлено заяву одного з чоловіків з проханням про вступ до лав незаконних збройних формувань.

Чоловіків затримано, про них проінформовано СБУ.

Нагадаємо, що в Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.