Прикордонники затримали двох бойовиків "ЛНР" на кордоні з Росією
Чоловіки їхали в Україну. При огляді їх автомобіля в пункті пропуску "Гоптівка" прикордонники Харківського загону знайшли у пасажира машини "паспорт", виданий на тимчасово окупованій території. Його житель Луганської області, 1969 року народження, намагався провезти під підкладкою куртки, повідомляє сайт Держприкордонслужби.
В особистих речах другого чоловіка знайшли посвідчення члена терористичного угруповання "Лісовик" і "Ровеньківського військового козацтва".
Крім того, було виявлено заяву одного з чоловіків з проханням про вступ до лав незаконних збройних формувань.
Чоловіків затримано, про них проінформовано СБУ.
Нагадаємо, що в Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.
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