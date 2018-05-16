Газпром збільшив поставки газу на окупований Донбас

Російський монополіст компанія Газпром за перші три місяці 2018 року поставив на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей 1,2 млрд куб. м газу, що на 12% більше, ніж в першому кварталі 2017 роки (1,1 млрд куб. м) і на 24,8% більше, ніж в січні-березні 2016 роки (995 млн куб. м).

Зазначимо, що в 2016 році Газпром заявив про постачання на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей 2,4 млрд куб. м газу, що на 40,6% або на 0,7 млрд куб. м більше, ніж у 2015 році, - повідомила у своїй звітності, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Крім того, в кінці червня 2017 року російський монополіст повідомив, що поставив на окупований Донбас газ обсягом 5,5 млрд куб. м. на суму понад $1 млрд.

Слід зазначити, що керівництво Газпрому неодноразово заявляло, що постачання газу в ОРДЛО триває на підставі контракту з Нафтогазом від 2009 року.

У лютому цього року Газпром заявив, що заборгованість Нафтогазу за газ, що поставляється з 2013 року до першого кварталу 2017 року становить $ 3,3 млрд.

У свою чергу, Нафтогаз неодноразово заявляв, що буде оплачувати Газпрому лише замовлені та прийняті поставки природного газу, тоді як декларовані ним поставки газу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей до таких не належать.

У Нафтогазі відзначали, що компанія не бере газ за контрактом із Газпромом на державну виконавчу службу Прохорівка і Платове на кордоні з РФ.