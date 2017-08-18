Глава Пентагону Меттіс відвідає Україну на День Незалежності

Міністр оборони США Джеймс Меттіс в четвер, 24 серпня, відвідає Київ, де має намір зустрітися з Президентом України Петром Порошенко і міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Під час цих зустрічей міністр знову запевнить наших українських партнерів в тому, що США як і раніше твердо прихильні мети відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцнення стратегічного оборонного партнерства між нашими двома країнами", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті американського оборонного відомства в п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

Посол України в США Валерій Чалий зазначив, що майбутній візит Дж.Меттіса - це результат домовленостей Президента України Петра Порошенка під час візиту в США в червні.

"Тільки що Вашингтон офіційно підтвердив візит міністра оборони США Джеймса Меттіса до Києва 24 серпня. Це - результат домовленостей, досягнутих президентом України Петром Порошенко під час візиту до Вашингтона в червні", - написав дипломат на сторінці в Фейсбуці.

Він охарактеризував цей візит як "справжній дружній жест" від стратегічного партнера України до Дня Незалежності.

"Серйозне підтвердження готовності до подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва, демонстрація солідарності з народом України в його боротьбі із зовнішньою агресією", - підсумував Чалий.

Згідно з інформацією сайту американського оборонного відомства, Дж.Меттіс в суботу, 19 серпня, розпочне свої візити для підтвердження прихильності США стратегічного партнерства на Близькому Сході і в Європі.

Як повідомляв iPress.ua, у червні Джеймс Меттіс подарував Президенту України Петру Порошенку, з яким провів зустріч у рамках візиту глави Української держави в США, спільну фотографію.