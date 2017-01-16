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Голова Обухівської РДА отримав чотири роки за земельний дерибан

Остринський і Белемець свою провину не визнали
Колишній голова Обухівської райдержадміністрації Віктор Остринський і його перший заступник Ігнат Белемець засуджені до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на два роки.
Голова Обухівської РДА отримав чотири роки за земельний дерибан Фото: 112.ua

Такий вирок виніс Кагарлицький районний суд Київської області 4 січня, пише ТСН.

Суд визнав їх винними у зловживанні службовим становищем у 2008 році, коли чиновники сприяли незаконній передачі низки земельних ділянок площею 37 га приватним особам.

Йдеться про передачу у власність 19 фізичним особам двох островів на Дніпрі всупереч забороні законодавства.

Крім того, частина землі площею 10 га, передана в приватну власність, перебувала в довгостроковій оренді ТОВ "Центр правової підтримки підприємництва "Бізнес і Право". Ці ділянки є землями водного фонду та рекреаційного призначення, передача яких у власність заборонена взагалі.

Після вилучення земель фірма подала позов про стягнення матеріальної шкоди з РДА, районного управління Держгеокадастру і Держказначейства, який було задоволено, в його користь було стягнуто 1,36 млн грн з держбюджету.

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16 01 2017 21:36
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