Голова Обухівської РДА отримав чотири роки за земельний дерибан
Такий вирок виніс Кагарлицький районний суд Київської області 4 січня, пише ТСН.
Суд визнав їх винними у зловживанні службовим становищем у 2008 році, коли чиновники сприяли незаконній передачі низки земельних ділянок площею 37 га приватним особам.
Йдеться про передачу у власність 19 фізичним особам двох островів на Дніпрі всупереч забороні законодавства.
Крім того, частина землі площею 10 га, передана в приватну власність, перебувала в довгостроковій оренді ТОВ "Центр правової підтримки підприємництва "Бізнес і Право". Ці ділянки є землями водного фонду та рекреаційного призначення, передача яких у власність заборонена взагалі.
Після вилучення земель фірма подала позов про стягнення матеріальної шкоди з РДА, районного управління Держгеокадастру і Держказначейства, який було задоволено, в його користь було стягнуто 1,36 млн грн з держбюджету.
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