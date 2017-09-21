Google купила розробників HTC для розширення виробництва смартфонів

Компанія Google уклала угоду про співпрацю із тайванським виробником гаджетів HTC, аби розширити свій бізнес на ринку смартфонів.

Google не отримає акцій HTC. Але деякі співробітники НTC приєднаються до команди Google у Кремнієвій долині. Google "вкладе" більш 1,1 млрд доларів в проблемну компанію, яка сигналізує про збитки вже дев'ять кварталів поспіль.

Колись тайванська компанія була одним із провідних гравців на ринку смартфонів. Проте згодом програла у конкурентній боротьбі із такими велетнями, як Apple і Samsung.

Google очікує оформлення угоди на початку 2018 у разі, якщо отримає "зелене світло" від регуляторів ринку, повідомляє ВВС.

Угода відбиває прагнення Google розширити свої можливості у галузі смартфонів.

"Ця складова бізнесу Google тільки починається", - заявив віце-президент компанії Рік Остерлох у блозі на сайті Google.

Згідно із угодою, Google отримає команду фахівців, які розроблятимуть смартфони Pixel для американської компанії, оформивши неексклюзивну ліцензію на інтелектуальну власність HTC.

Це зміцнить партнерські зв'язки між двома компаніями.

За інформацію HTC, половина їхньої команди дослідників і розробників смартфонів - приблизно 2 тисячі працівників - працюватимуть із Google.

Минулого року HTC виробила перші смартфони Google - Pixel і Pixel XL. Наступного місяця компанія випустить оновлені версії цих смартфонів.

Нагадаємо, 22 серпня інтернет-гігант Google офіційно представив в день затемнення на території США нову версію мобільної операційної системи Android 8.0 Oreo.