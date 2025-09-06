Трамп пригрозив торговельним митами через штрафи ЄС проти Google та Apple

Штраф накладено через антимонопольне правопорушення.

Президент Дональд Трамп у п’ятницю пригрозив розпочати торговельне розслідування, щоб анулювати дискримінаційні, за його визначенням, штрафи, які Європа наклала на американські технологічні компанії, зокрема Google та Apple.

Про це повідомляє CNBC News.

"Ми не можемо допустити, щоб таке траплялося з блискучою та безпрецедентною американською винахідливістю, і якщо це триватиме, я буду змушений розпочати процедуру за Розділом 301, щоб анулювати несправедливі покарання, які стягують з цих американських компаній-платників податків", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Його заява пролунала через кілька годин після того, як Google отримала від Європейського Союзу штраф у майже 3,5 мільярда доларів у великій антимонопольній справі, що стосувалася рекламних технологій компанії.

Публікація також з’явилася наступного дня після того, як Трамп влаштував у Білому домі вечерю з групою провідних керівників технологічних компаній,які по черзі висловлювали президентові подяку. Генеральний директор Google Сундар Пічаї подякував Трампу після того, як американський суд ухвалив сприятливе для Alphabet рішення у знаковій антимонопольній справі. Пічаї зазначив, що цінує «конструктивний діалог» з адміністрацією.

У своєму дописі в соцмережі президент поскаржився, що Європа "фактично забирає гроші, які могли б піти на американські інвестиції та робочі місця".

"І це на додачу до багатьох інших штрафів і податків, накладених на Google та інші американські технологічні компанії, зокрема. Дуже несправедливо, і американський платник податків цього не потерпить!" — написав Трамп.

У наступному дописі в п’ятницю вдень Трамп заявив, що Google раніше заплатила 13 мільярдів доларів за "фальшивими позовами та звинуваченнями".

Звідки взялася ця цифра, невідомо, однак компанія останнім часом справді зіткнулася з низкою значних регуляторних штрафів.

Трамп також розкритикував ЄС за те, що той "вичавив" мільярди доларів з Apple у вигляді штрафів та податкових донарахувань за нібито антиконкурентні практики.