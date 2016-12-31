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ГПУ через суди повернула державі 94 тис. гектарів землі у 2016, - Луценко

За площею це співвідносно як дві Андори, майже три Мальти або шість Ліхтенштейнів
Генеральна прокуратура України через суди повернула державі 94 тисячі гектарів землі протягом 2016 року.
ГПУ через суди повернула державі 94 тис. гектарів землі у 2016, - Луценко Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у своєму Facebook.

"У 2016 році ГПУ в ході судових процесів повернула державі 94 тисячі гектарів землі", - написав він у соцмережі.

Генпрокурор також порівняв, що за площею це співвідносно як "дві Андори, майже три Мальти, шість Ліхтенштейнів, шістнадцять Сан-Маріно, чотириста вісімдесят Монако, дві тисячі сто вісімдесят один Ватикан".

Нагадаємо, що 28 грудня прокуратура Київської області повернула у державну власність земельну ділянку площею 0,861 га, яка належала родині екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У жовтні Президент Петро Порошенко підписав закон щодо продовження мораторія на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.

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31 12 2016 20:24
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