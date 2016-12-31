ГПУ через суди повернула державі 94 тис. гектарів землі у 2016, - Луценко
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у своєму Facebook.
"У 2016 році ГПУ в ході судових процесів повернула державі 94 тисячі гектарів землі", - написав він у соцмережі.
Генпрокурор також порівняв, що за площею це співвідносно як "дві Андори, майже три Мальти, шість Ліхтенштейнів, шістнадцять Сан-Маріно, чотириста вісімдесят Монако, дві тисячі сто вісімдесят один Ватикан".
Нагадаємо, що 28 грудня прокуратура Київської області повернула у державну власність земельну ділянку площею 0,861 га, яка належала родині екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
У жовтні Президент Петро Порошенко підписав закон щодо продовження мораторія на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.
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