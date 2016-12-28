Прокуратура повернула державі майже 1 га землі, яка була незаконно передана родині Захарченка

Прокуратура Київської області повернула у державну власність земельну ділянку площею 0,861 га, яка належала родині екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Прокуратура встановила, що ділянку передали у власність родини екс-міністра незаконним рішенням виконавчого комітету Підгірцівської сільської ради, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Зважаючи на виявлені порушення, прокуратурою було заявлено до суду позовну заяву щодо визнання незаконними та скасування рішення, визнання недійсними державних актів на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею майже 1 га. Справа розглядалася неодноразово судами різних інстанцій", - йдеться на сайті ГПУ.

Нагадаємо, що Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.