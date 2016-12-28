Прокуратура повернула державі майже 1 га землі, яка була незаконно передана родині Захарченка
Прокуратура встановила, що ділянку передали у власність родини екс-міністра незаконним рішенням виконавчого комітету Підгірцівської сільської ради, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
"Зважаючи на виявлені порушення, прокуратурою було заявлено до суду позовну заяву щодо визнання незаконними та скасування рішення, визнання недійсними державних актів на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею майже 1 га. Справа розглядалася неодноразово судами різних інстанцій", - йдеться на сайті ГПУ.
Нагадаємо, що Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.
Генеральна прокуратура має намір просити Росію дозволити проведення допиту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка по відеозв'язку.
Раніше Генпрокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.
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