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У екс-голови МВС Захарченка суд відібрав земельну ділянку під Києвом

Госпсуд визнав рішення виконкому недійсним
Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.
У екс-голови МВС Захарченка суд відібрав земельну ділянку під Києвом Віталій Захарченко. Фото: dt.ua

"Господарським судом Київської області та завдяки наполегливій позиції обласної прокуратури задоволено позов прокурора Обухівського району про визнання недійсними рішень виконкому, державного акта та витребування земельної ділянки площею 0.8610 га у Фонд адмінбюро ЛВВ у с. Підгірці під Києвом... А між іншим, це ділянка колишнього міністра МВС Захарченка", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура має намір просити Росію дозволити проведення допиту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка по відеозв'язку.

Раніше Генпрокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.

 
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27 12 2016 15:05
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