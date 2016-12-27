У екс-голови МВС Захарченка суд відібрав земельну ділянку під Києвом

Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.

"Господарським судом Київської області та завдяки наполегливій позиції обласної прокуратури задоволено позов прокурора Обухівського району про визнання недійсними рішень виконкому, державного акта та витребування земельної ділянки площею 0.8610 га у Фонд адмінбюро ЛВВ у с. Підгірці під Києвом... А між іншим, це ділянка колишнього міністра МВС Захарченка", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура має намір просити Росію дозволити проведення допиту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка по відеозв'язку.

Раніше Генпрокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.