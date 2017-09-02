Греція стоїть на позиціях необхідності виконання Мінських угод, - Порошенко

Президент Петро Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Порошенко подякував Греції за підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, засудження російської агресії і невизнання анексії Криму, повідомляє сайт Президента.

"Греція підтримує Україну в процесі європейської інтеграції і твердо стоїть на позиціях необхідності виконання Мінських угод: повного припинення вогню, виведення російських військ з української території і забезпечення мирного процесу", - зазначив Президент.



Фото: president.gov.ua

Ципрас, в свою чергу, підкреслив, що Греція стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти. Він також висловив зацікавленість у розвитку і поглибленню українсько-грецьких двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що на думку прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса санкції Заходу щодо Росії є непродуктивними.