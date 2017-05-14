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Гройсман пообіцяв підвищити пенсії за однієї умови

Прем'єр-міністр заявив, що готовий нести повну політичну відповідальність, аж до відставки
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пенсії можуть бути підвищені з 1 жовтня, якщо парламент підтримає пенсійну реформу.
Гройсман пообіцяв підвищити пенсії за однієї умови Володимир Гройсман. Фото: Ера

Про це глава уряду заявив 14 травня в ефірі телеканалу ICTV, пише "Інтерфакс-Україна".

Гройсман висловив надію, що Верховна Рада проголосує за пенсійну реформу.

"Ми будемо розраховувати на те, що ми спільно з коаліцією, з президентом цю реформу проведемо, а я беру на себе зобов'язання – я реалізую цю реформу", – заявив Гройсман.

За словами прем'єра, реформа передбачає скасування оподаткувань пенсій для працюючих пенсіонерів, а пенсійний вік підвищуватися не буде.

Також Гройсман заявив, що уряд знайшов формулу, яка дозволить без підвищення пенсійного віку звести до мінімуму дефіцит Пенсійного Фонду, який зараз становить близько 140 млрд. грн.

"За 7 років ми зможемо або зменшити цей дефіцит, або звести його до нуля", – зазначив Гройсман і додав, що гарантує – пенсійна реформа в Україні буде проведена.

"Після того, як парламент ухвалить це рішення, я готовий нести повну політичну відповідальність, аж до відставки і я гарантую, що ми проведемо цю реформу", – зазначив Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонує парламенту підвищити страховий стаж для отримання пенсії з нинішніх 15 років до 25 років.

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14 05 2017 21:45
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