Кабмін хоче підвищити страховий стаж для отримання пенсії до 25 років, - Гройсман

Підвищення пенсійного віку в рамках реформи не буде

Кабінет міністрів України запропонує парламенту підвищити страховий стаж для отримання пенсії з нинішніх 15 років до 25 років.

"Ми вважаємо, що до 25 років - це абсолютно оптимальний стаж, який притаманний більшості українських громадян", - пояснив глава Кабміну Володимир Гройсман, інформує "112 Україна".

Підвищення пенсійного віку в рамках реформи не буде.

Гройсман також підкреслив, що пенсійна реформа передбачатиме скасування оподаткування пенсій та підвищення їхнього розміру. Гройсман зазначив, що для 5 млн. пенсіонерів розмір пенсій збільшиться на 200 - 1 000 гривень.

Гройсман зазначив, що розраховує представити проект пенсійної реформи до кінця травня.

Відзначимо, що 16 травня в Україну прибудуть представники Міжнародного валютного фонду, яким буде представлений проект закону про пенсійну реформу.

Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.