МВФ заявив про згоду України провести пенсійну реформу
"Пенсійний вік: влада погодилася з необхідністю пенсійної реформи, щоб забезпечувати кращі пенсії і зниження дефіциту бюджету Пенсійного фонду, щоб пенсійна реформа була зрозумілішою, прозорішою. Один зі способів досягнення мети - збільшення пенсійного віку або пенсійного стажу", - повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу.
Напередодні прем'єр Володимир Гройсман заявив, що у 2017 році пенсійну систему буде змінено.
Нагадаємо, раніше видання "Економічна правда" оприлюднило проект меморандуму уряду України з Міжнародним валютним фондом.
Згідно з документом, Україна зобов'язана до кінця березня 2017 року провести пенсійну реформу з підвищенням пенсійного віку: для чоловіків - на чотири місяці щороку, починаючи з липня 2017; для жінок - на шість місяців щороку, починаючи з 2021 року; у 2027 році пенсійний вік і для чоловіків, і для жінок повинен сягнути 63 років. Також передбачається підвищення робочого стажу до 25 років із січня 2017 року з введенням мінімального страхового стажу на рівні 16 років. Страховий стаж потрібно підвищувати на 12 місяців щороку, і до 2036 року він повинен скласти 35 років.
6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що в оновленому меморандумі співпраці з МВФ немає вимоги підвищити пенсійний вік в Україні, але обговорюється зміна пенсійної системи, зокрема щодо страхового стажу.
Зазначимо, Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.
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