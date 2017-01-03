Гройсман пропонує керівництву Фонду держмайна піти у відставку
"Коли Фонд державного майна виконає свою основну функцію – ефективне управління державним майном і публічна, відкрита, конкурентна приватизація?", - сказав прем'єр на засіданні уряду, звертаючись до першого заступника голови Дмитра Парфененка.
У відповідь Парфененко сказав, що позицію ФДМ озвучує голова фонду Ігор Білоус.
"Якщо ви хочете мою позицію, то ми готові", - зазначив він.
Гройсман заявив, що ФДМ у повному складі неефективно управляє держмайном і від цього держава втрачає мільярди гривень.
"Вам треба всім разом зібратися, написати заяву і звільнитися", – сказав прем'єр. "Я підкреслюю, що не буду всього цього терпіти, просто підкреслюю це", – додав Гройсман.
Нагадаємо, що 7 грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ). Тоді прем'єр сказав, що "позвільняв би всіх, хто керує Фондом держмайна".
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