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Гройсман пропонує керівництву Фонду держмайна піти у відставку

Прем'єр заявив, що ФДМ у повному складі неефективно управляє держмайном
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Фонду держмайна подати у відставку.
Гройсман пропонує керівництву Фонду держмайна піти у відставку Володимир Гройсман. Фото: УНІАН

"Коли Фонд державного майна виконає свою основну функцію – ефективне управління державним майном і публічна, відкрита, конкурентна приватизація?", - сказав прем'єр на засіданні уряду, звертаючись до першого заступника голови Дмитра Парфененка.

У відповідь Парфененко сказав, що позицію ФДМ озвучує голова фонду Ігор Білоус.

"Якщо ви хочете мою позицію, то ми готові", - зазначив він.

Гройсман заявив, що ФДМ у повному складі неефективно управляє держмайном і від цього держава втрачає мільярди гривень.

"Вам треба всім разом зібратися, написати заяву і звільнитися", – сказав прем'єр. "Я підкреслюю, що не буду всього цього терпіти, просто підкреслюю це", – додав Гройсман.

Нагадаємо, що 7 грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ). Тоді прем'єр сказав, що "позвільняв би всіх, хто керує Фондом держмайна".

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