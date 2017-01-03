Гройсман пропонує керівництву Фонду держмайна піти у відставку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Фонду держмайна подати у відставку.

"Коли Фонд державного майна виконає свою основну функцію – ефективне управління державним майном і публічна, відкрита, конкурентна приватизація?", - сказав прем'єр на засіданні уряду, звертаючись до першого заступника голови Дмитра Парфененка.

У відповідь Парфененко сказав, що позицію ФДМ озвучує голова фонду Ігор Білоус.

"Якщо ви хочете мою позицію, то ми готові", - зазначив він.

Гройсман заявив, що ФДМ у повному складі неефективно управляє держмайном і від цього держава втрачає мільярди гривень.

"Вам треба всім разом зібратися, написати заяву і звільнитися", – сказав прем'єр. "Я підкреслюю, що не буду всього цього терпіти, просто підкреслюю це", – додав Гройсман.

Нагадаємо, що 7 грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ). Тоді прем'єр сказав, що "позвільняв би всіх, хто керує Фондом держмайна".