Грузія просить НАТО допомогти поліпшити програму нацбезпеки
"Президент звернувся з проханням до П.Алі підключити експертів НАТО, щоб спільно розробити рекомендації для здійснення конституційних змін щодо поліпшення архітектури національної безпеки країни", - повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зі свого боку, глава парламентської асамблеї альянсу заявив, що НАТО "сильно підтримує прагнення Грузії інтегруватися в євроатлантичні структури, підтвердженням чому і є проведення в Тбілісі парламентської сесії, і говорив про ті кроки, які можна зробити в напрямку членства Грузії в НАТО".
При цьому він висловив тверду підтримку Грузії і зазначив, що рідко, коли зустріч парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу проводиться в країні, яка не є членом НАТО.
"Грузія в числі цього рідкісного винятку, і це не тільки жест, а значний політичний крок з боку НАТО", - заявив Аллі.
За його словами, стабільність в Грузії має істотне значення для стабільності всього регіону.
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