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Грузія просить НАТО допомогти поліпшити програму нацбезпеки

Допомога стосується розробки рекомендацій для здійснення конституційних змін щодо поліпшення архітектури національної безпеки країни
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі в ході зустрічі в суботу з президентом ПА НАТО Паоло Аллі попросив його про допомогу в поліпшенні оновлюваної програми національної безпеки країни.
Грузія просить НАТО допомогти поліпшити програму нацбезпеки Фото: з вільних джерел

"Президент звернувся з проханням до П.Алі підключити експертів НАТО, щоб спільно розробити рекомендації для здійснення конституційних змін щодо поліпшення архітектури національної безпеки країни", - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зі свого боку, глава парламентської асамблеї альянсу заявив, що НАТО "сильно підтримує прагнення Грузії інтегруватися в євроатлантичні структури, підтвердженням чому і є проведення в Тбілісі парламентської сесії, і говорив про ті кроки, які можна зробити в напрямку членства Грузії в НАТО".

При цьому він висловив тверду підтримку Грузії і зазначив, що рідко, коли зустріч парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу проводиться в країні, яка не є членом НАТО.

"Грузія в числі цього рідкісного винятку, і це не тільки жест, а значний політичний крок з боку НАТО", - заявив Аллі.

За його словами, стабільність в Грузії має істотне значення для стабільності всього регіону.

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