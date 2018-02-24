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Хакера з України, якому в США загрожує 30 років тюрми, затримали в Польщі

Наразі чоловік перебуває під арештом
Працівники Центрального слідчого бюро Польщі, які відповідають за боротьбу з кіберзлочинністю, при співпраці з ФБР затримали 44-річного громадянина України, якого підозрюють у поширені зловмисного програмного забезпечення.
Хакера з України, якому в США загрожує 30 років тюрми, затримали в Польщі Фото: CBŚP

Чоловік перебував у базі даних розшуку Інтерполу. Щодо нього був виданий міжнародний ордер на арешт, повідомляє RMF24.

Польське Центральне слідче бюро зацікавилося ним після того як стало відомо, що чоловік може перебувати у південні частині країни. Зрештою, його знайшли у місті Бєльсько-Бяла, де і затримали.

"Чоловіка підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається поширенням зловмисного програмного забезпечення і хакерськими атаками. Зловмисні програми відстежували, а потім фільтрували дані кредитних карт. Збитки, завдані діяльністю злочинної групи, сягають кількох сотень мільйонів доларів", - повідомили в Центральному слідчому бюро Польщі.

Хакерові загрожує до 30 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під арештом в очікуванні рішення про екстрадицію до США.

Нагадаємо, що судова влада США пред'явила обвинувачення 36 особам в участі в масштабній операції з кібершахрайства. Організація під слоганом In Fraud We Trust була створена в 2010 році українцем Святославом Бондаренком, якому нині 34 роки.

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24 02 2018 12:37
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