Хакера з України, якому в США загрожує 30 років тюрми, затримали в Польщі
Чоловік перебував у базі даних розшуку Інтерполу. Щодо нього був виданий міжнародний ордер на арешт, повідомляє RMF24.
Польське Центральне слідче бюро зацікавилося ним після того як стало відомо, що чоловік може перебувати у південні частині країни. Зрештою, його знайшли у місті Бєльсько-Бяла, де і затримали.
"Чоловіка підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається поширенням зловмисного програмного забезпечення і хакерськими атаками. Зловмисні програми відстежували, а потім фільтрували дані кредитних карт. Збитки, завдані діяльністю злочинної групи, сягають кількох сотень мільйонів доларів", - повідомили в Центральному слідчому бюро Польщі.
Хакерові загрожує до 30 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під арештом в очікуванні рішення про екстрадицію до США.
Нагадаємо, що судова влада США пред'явила обвинувачення 36 особам в участі в масштабній операції з кібершахрайства. Організація під слоганом In Fraud We Trust була створена в 2010 році українцем Святославом Бондаренком, якому нині 34 роки.
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