Хакери з РФ через "Антивірус Касперського" отримали цінну інформацію американського відомства, - WSJ

У компанії заявили, що їм не надали ніякої інформації з приводу можливої ​​причетності їх антивіруса до описаного випадку

Газета The Wall Street Journal повідомила, що російські хакери отримали доступ до файлів американського Агентства національної безпеки завдяки антивірусу "Лабораторії Касперського".

Джерела The Washington Post розповіли, що співробітник АНБ скопіював на персональний комп'ютер засекречену інформацію для роботи з дому. Співрозмовники видання вважають, що хакери зламали його після того, як визначили за допомогою "Антивірус Касперського" наявність секретної інформації на комп'ютері. Інцидент стався в 2015 році, США дізналися про злом в 2016.

Співробітника відсторонили від посади. Він працював в елітному хакерському відділі агентства, які займаються розробкою програм та інструментів для злому комп'ютерів і мереж за кордоном, а також збору розвідувальної інформації.

Завдяки отриманим даними Росія зуміла отримати цінну інформацію для захисту від американських хакерів, пише видання.

У самому АНБ інформацію не коментують.

У прес-релізі "Лабораторія Касперського" заявляє, що компанії не надали ніякої інформації з приводу можливої ​​причетності їх антивіруса до описаного WSJ випадку.

"Як у приватній компанії, у" Лабораторії Касперського "немає неналежних зв'язків з будь-яким урядом, включаючи російський, і, схоже, єдиний висновок - "Лабораторія Касперського" опинилася в центрі геополітичної боротьби", - йдеться в заяві компанії.

Зазначимо, вчора газета The Wall Street Journal опублікувала розслідування про атаки на особисті смартфони солдатів НАТО в Польщі зі сторони російських хакерів.

Нагадаємо, 19 вересня Сенат Конгресу США схвалив заборону на використання американським федеральним відомствам програмного забезпечення "Лабораторії Касперського".

Керівництво "Лабораторії Касперського" заявило, що розчароване рішенням Сенату США. Компанія відзначила, що не має "політичних зв'язків або аффілірованності з будь-яким урядом".