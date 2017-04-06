Хлопець зірвався з опори Пішохідного моста в Києві і загинув, – ФОТО, ВІДЕО (18+) Він намагався залізти на верхівку опори моста

У Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався.

Фото: the-city.kiev.ua

Про це повідомляє "Київ.Оперативний". Смертельний нещасний випадок стався в суботу, 3 червня, приблизно о 22:30 на Пішохідному мосту. Хлопець намагався залізти на верхівку опори моста, але впав. На місце прибули медики, однак врятувати життя молодій людині не вдалося.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ Згодом з’явилося відео падіння руфера. Нагадаємо, у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.

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