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Хлопець зірвався з опори Пішохідного моста в Києві і загинув, – ФОТО, ВІДЕО (18+)

Він намагався залізти на верхівку опори моста
У Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався.
Хлопець зірвався з опори Пішохідного моста в Києві і загинув, – ФОТО, ВІДЕО (18+) Фото: the-city.kiev.ua

Про це повідомляє "Київ.Оперативний".

Смертельний нещасний випадок стався в суботу, 3 червня, приблизно о 22:30 на Пішохідному мосту. Хлопець намагався залізти на верхівку опори моста, але впав.

На місце прибули медики, однак врятувати життя молодій людині не вдалося.


Фото: facebook.com/KyivOperativ


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Згодом з’явилося відео падіння руфера.

Нагадаємо, у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.

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04 06 2017 21:50
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