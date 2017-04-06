CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хлопець зірвався з опори Пішохідного моста в Києві і загинув, – ФОТО, ВІДЕО (18+)
Він намагався залізти на верхівку опори моста
Фото: the-city.kiev.ua
Про це повідомляє "Київ.Оперативний".
Смертельний нещасний випадок стався в суботу, 3 червня, приблизно о 22:30 на Пішохідному мосту. Хлопець намагався залізти на верхівку опори моста, але впав.
На місце прибули медики, однак врятувати життя молодій людині не вдалося.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Згодом з’явилося відео падіння руфера.
Нагадаємо, у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.
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04 06 2017 21:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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