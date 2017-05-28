Нагадаємо, раніше в Києві біля McDonalds убили чоловіка, який курив в недозволеному місці.
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столичному метро загинув зачепер
Хлопець смертельно травмувався між станціями "Дарниця" та "Лівобережна"
Фото: twitter.com
"При спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" смертельно травмувався зачепер. Поліція з'ясовує всі обставини", - повідомило КП "Київський метрополітен".
Довідка: "Зачепінг"- екстремальний вид розваг, який передбачає проїзд на даху, між або ззаду вагонів електричок або метро.
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