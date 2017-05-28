У столичному метро загинув зачепер Хлопець смертельно травмувався між станціями "Дарниця" та "Лівобережна"

У київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.

Фото: twitter.com

"При спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" смертельно травмувався зачепер. Поліція з'ясовує всі обставини", - повідомило КП "Київський метрополітен". Довідка: "Зачепінг"- екстремальний вид розваг, який передбачає проїзд на даху, між або ззаду вагонів електричок або метро. Нагадаємо, раніше в Києві біля McDonalds убили чоловіка , який курив в недозволеному місці.

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