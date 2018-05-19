Хмельницьку ОДА очолив Вадим Лозовий

Президент Петро Порошенко призначив на посаду голови Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового.

"Підтримав пропозицію уряду, яку було внесено щодо призначення Лозового на посаду голови Хмельницької ОДА. Указ президента з цього приводу підписано. ... Моя мотивація під час вибору (Лозового на посаду глави ОДА - ред.) було те, що він представляє реальну економіку, і це перше завдання, яке я ставлю як президент - принципове забезпечення зростання економіки, залучення інвестицій, підвищення зарплат. Робити все, щоб забезпечити на Хмельниччині інвестиційний та економічний бум", - зазначив Порошенко.

Говорячи про екс-очільника області Олександра Корнійчука, Порошенко подякував йому "за важливу роботу, яку він виконував" і повідомив, що Корнійчук "переходить на іншу роботу".

"Ми з ним провели консультації... Він переходить на іншу роботу, залишаючись в орбіті президента. Буде радником президента України. І зараз отримає ще інші напрямки відповідальності", - повідомив Порошенко.

Вадим Лозовий - депутат Хмельницької облради VII скликання, позапартійний, 1971 р.н. Заступник генерального директора ТОВ "Епіцентр", раніше працював директором гіпермаркету "Епіцентр К" на проспекті Палладіна у Києві.

Обраний до облради від Хмельницької обласної організації партії "За конкретні справи", є керівником депутатської фракції цієї ж партії, член депутатської групи "Захист прав власників земельних паїв".

Очолює постійну комісію облради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку.