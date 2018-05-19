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Хмельницьку ОДА очолив Вадим Лозовий

Вадим Лозовий - позапартійний депутат Хмельницької облради VII скликання
Президент Петро Порошенко призначив на посаду голови Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового.
Хмельницьку ОДА очолив Вадим Лозовий Фото: соцмережі

"Підтримав пропозицію уряду, яку було внесено щодо призначення Лозового на посаду голови Хмельницької ОДА. Указ президента з цього приводу підписано. ... Моя мотивація під час вибору (Лозового на посаду глави ОДА - ред.) було те, що він представляє реальну економіку, і це перше завдання, яке я ставлю як президент - принципове забезпечення зростання економіки, залучення інвестицій, підвищення зарплат. Робити все, щоб забезпечити на Хмельниччині інвестиційний та економічний бум", - зазначив Порошенко. 

Говорячи про екс-очільника області Олександра Корнійчука, Порошенко подякував йому "за важливу роботу, яку він виконував" і повідомив, що Корнійчук "переходить на іншу роботу".

"Ми з ним провели консультації... Він переходить на іншу роботу, залишаючись в орбіті президента. Буде радником президента України. І зараз отримає ще інші напрямки відповідальності", - повідомив Порошенко. 

Вадим Лозовий - депутат Хмельницької облради VII скликання, позапартійний, 1971 р.н. Заступник генерального директора ТОВ "Епіцентр", раніше працював директором гіпермаркету "Епіцентр К" на проспекті Палладіна у Києві. 

Обраний до облради від Хмельницької обласної організації партії "За конкретні справи", є керівником депутатської фракції цієї ж партії, член депутатської групи "Захист прав власників земельних паїв".

Очолює постійну комісію облради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку.

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19 05 2018 16:01
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