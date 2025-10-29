У Хмельницькому під завалами будинку, де стався вибух, виявили тіла двох загиблих
29 жовтня 2025, 08:33
Фото: ДСНС
Аварійно-рятувальні роботи на вулиці Тернопільській тривають безперервно.
Під завалами в багатоповерхівці Хмельницького, де 28 жовтня стався вибух, виявили тіла двох загиблих.
Про це інформував начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
За його словами, до розбору завалів приєдналися додаткові сили: рятувальники-верхолази й відділення спеціального призначення "Дельта". Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.
"Уночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження. Унаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих: о 2.24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження, а о 5.12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження", – ідеться в його повідомленні.
Він наголосив, що тіла передали на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Установлюють також і причини вибуху.
У коментарі телеканалу "Київ24" заступник мера міста Василь Новачок повідомив, що вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому стався, ймовірно, не через витік газу.
"Ми не можемо сказати, що це вибух газу, попередньо, були такі ідеї, але зараз, коли на місці працюють газовики, у них трішки інше бачення", – сказав Новачок.
Більше подробиць він не навів.
Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у коментарі "Суспільному" розповів, що однією з версій є детонація вибухового предмета.
"Працює поліція, ведеться слідство. Працюють відповідні служби. Я б попросив журналістську медіаспільноту також зараз утриматися від однозначних висновків щодо тієї чи іншої версії. Є різні. Як тільки буде експертна вже відповідна оцінка, то зможемо ствердно про це сказати", – зазначив він.