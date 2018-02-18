Інформація про замінування київського метро не підтвердилася
Про це повідомили в поліції Києва.
Правоохоронці оглянули станції "Площа Льва Толстого", "Університет", "Театральна", "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", небезпечних предметів не виявили.
Як розповіли в поліції, сьогодні до чергової частини зателефонував анонім. Чоловік розповів, що став свідком розмови між двома невідомими, які говорили, що через годину буде вибух на п’яти станціях метро. Для перевірки цієї інформації на місця виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Працювали поліцейські метрополітену, проводилася евакуація. Станції були зачинені на вхід та вихід.
Тепер правоохоронці намагаються знайти "мінера".
Нагадаємо, в Києві жінка "замінувала" відділення банку через проблеми з кредитом.
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