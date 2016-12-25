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Ізраїль скасував офіційний візит прем'єр-міністра України в знак протесту

У Гройсмана підтвердили скасування візиту
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який є також міністром закордонних справ Ізраїлю, прийняв рішення скасувати офіційний візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в країну, який було заплановано на наступному тижні.
Ізраїль скасував офіційний візит прем Володимир Гройсман. Фото: УНІАН

Рішення про скасування візиту було зроблено в знак протесту проти того факту, що Україна - зазвичай дуже дружня держава стосовно Ізраїлю, - проголосувала за антиізраїльську резолюцію Ради Безпеки ООН, - повідомляє видання Ynetnews

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН 14 голосами "за" прийняла резолюцію, яка забороняє Ізраїлю будувати нові поселення на палестинських територіях. Спочатку передбачалося, що проект резолюції буде провалено, оскільки США накладуть на нього право вето. Однак представник США відмовився від цього кроку. Представник ізраїльського кабінету міністрів Юваль Штайніц назвав рішення Вашингтона "зрадою".

Україна теж проголосувала "за" резолюцію.

Також Ізраїль через голосування з резолюції в терміновому порядку відкликає своїх послів з Нової Зеландії і Сенегалу, скасував зустріч з керівництвом МЗС Сенегалу і зупинив дію всіх програм з надання допомоги цій країні.

У Гройсмана підтвердили скасування візиту, прем'єр "поставився з розумінням до ситуації", - інформує LB.ua з посиланням на джерело в Кабміні.

Запланований візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль дійсно перенесено. Це пов'язано з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН з резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

"Прем'єр з розумінням поставився до цієї ситуації, а в подальшому має намір інтенсифікувати переговори з ізраїльською стороною для врегулювання проблемних питань і більш інтенсивного розвитку двосторонніх відносин", - стверджує співрозмовник в уряді.

У ЗМІ поширюється чимало критики на адресу позиції української дипломатії в цій ситуації.

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