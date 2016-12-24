Ізраїль відмовився виконувати резолюцію ООН і звинуватив США у зраді
Спочатку передбачалося, що проект резолюції буде провалений, оскільки США накладуть на нього право вето. Однак представник Сполучених Штатів відмовився від цього кроку, - повідомляє агентство Reuters.
Представник ізраїльського кабінету міністрів Юваль Штейніц вже назвав рішення Вашингтона "зрадою". "Це не резолюція проти поселень. Це резолюція проти Ізраїлю, проти євреїв, проти держави євреїв. США сьогодні просто зрадили свого єдиного союзника на Близькому Сході", - заявив він.
Ізраїль заявив, що не має наміру виконувати умови резолюції РБ ООН, і назвав позицію США зрадою.
"Ізраїль відкидає антиізраїльську резолюцію. Адміністрація Барака Обами не тільки не захистила Ізраїль, але і домовилася з ООН за його спиною", - йдеться в офіційному повідомленні уряду країни.
Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент повідомленням у Twitter: "Що стосується ООН, то все зміниться після 20 січня". 20 січня - день інавгурації нового глави Білого дому.
Росія голосувала "за" резолюцію.
Документ був вироблений і запропонований єгипетською делегацією, але в четвер Каїр відкликав його, піддавшись тиску ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньяху і обраного президента США Дональда Трампа. Після самовідводу Єгипту проект резолюції представили четверо спонсорів: Венесуела, Малайзія, Нова Зеландія і Сенегал. За словами аналітика CFR Елліотта Адамса, прописане в резолюції визначення ізраїльських поселень як "порушення міжнародного права" може потягти за собою важкі дипломатичні наслідки для Ізраїлю.
Поселення ізраїльтян на території, яка формально належить Палестинській автономії, почали з'являтися після перемоги Ізраїлю в Шестиденній війні 1967 року. Зараз налічується більш ніж 500 поселень, у яких проживає понад 500 тис. ізраїльських громадян.
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