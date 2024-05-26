росія відправила спеціалістів у КНДР для допомоги в запуску супутників-шпигунів – ЗМІ

Північна Корея, ймовірно, приурочить запуск до одного з великих дипломатичних заходів за участю КНДР.

Про це пише Yonhap, посилаючись на представника оборонного відомства Південної Кореї.

Багато експертів з рф прибула до КНДР, аби надати допомогу із запуску супутників-шпигунів. Також Пхеньян збільшив кількість випробувань двигунів, щоб відповідати їхнім "високим" стандартам.

Південнокорейські військові посилили спостереження за майданчиком для запуску супутників на північно-західному узбережжі Північної Кореї, після виявлення ознак підготовки до запуску.

"На полігоні виявлено обладнання, що використовується для вимірювання та оцінки траєкторії запуску космічної ракети, що вказує на те, що запуск може відбутися найближчим часом. Передбачувані приготування відбуваються напередодні великих дипломатичних заходів за участю Південної Кореї, що викликає побоювання, що КНДР може приурочити запуск до одного з них, щоб домогтися максимального політичного ефекту", - пише видання.

Лідери Південної Кореї, Китаю і Японії зустрінуться на три-сторонньому саміті в Сеулі в понеділок, а глави оборонних відомств Південної Кореї, США і Японії проведуть тристоронні переговори в рамках безпекового форуму в Сінгапурі, який пройде з 31 травня по 2 червня.

Днями ми також повідомляли, що у Південній Кореї вважають, що КНДР готується до запуску нового супутника-шпигуна.