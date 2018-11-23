Кабмін продовжує дискусії з МВФ щодо підвищення ціни на газ, – Мінфін
"Питання енергетичної реформи і підняття ціни на газ, і відповідно підвищення тарифів, які з цим пов'язані – це одне з питань, яке ми обговорюємо, так", - повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
При цьому Макарова уточнила, що головних питань обговорення з МВФ два. "Питання бюджету, звичайно, і вихід на ринкові ціни на газ. Тому постанову Кабінет міністрів прийняв, зараз йде процес перегляду самих тарифів, і ми ведемо переговори з МФВ для якнайшвидшого виходу на раду директорів", - уточнила вона.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
Раніше відразу після рішення Кабміну про підвищення тарифів Україна і МВФ досягли згоди щодо нової програми stand-by на 3,9 млрд доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"