Кабмін продовжує дискусії з МВФ щодо підвищення ціни на газ, – Мінфін

За словами міністра, другим ключовим питанням для надання чергового траншу МВФ є твердження бюджету України на 2019 рік

Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ) питання підвищення ціни на газ, він залишається одним з ключових для затвердження нової програми співпраці.

"Питання енергетичної реформи і підняття ціни на газ, і відповідно підвищення тарифів, які з цим пов'язані – це одне з питань, яке ми обговорюємо, так", - повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

При цьому Макарова уточнила, що головних питань обговорення з МВФ два. "Питання бюджету, звичайно, і вихід на ринкові ціни на газ. Тому постанову Кабінет міністрів прийняв, зараз йде процес перегляду самих тарифів, і ми ведемо переговори з МФВ для якнайшвидшого виходу на раду директорів", - уточнила вона.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Раніше відразу після рішення Кабміну про підвищення тарифів Україна і МВФ досягли згоди щодо нової програми stand-by на 3,9 млрд доларів.