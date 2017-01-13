Кандидат на пост голови ЦРУ звинуватив Росію у вторгненні в Україну
Майк Помпео заявив, що Росія вдерлася в Україну і окупувала її територію, - повідомляє ВВС.
"Росія почала агресивно утверджуватися в світі, увірвавшись в Україну і окупувавши її територію, погрожуючи Європі і при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню "Ісламської держави", - сказав Помпео.
Майбутній голова ЦРУ також заявив, що згоден з висновками американських спецслужб, що Москва стоїть за кібератаками з метою вплинути на американські вибори.
Нагадаємо, підписаний президентом США Бараком Обамою оборонний бюджет містить допомогу Україні у сфері безпеки в розмірі 350 млн доларів.
Згідно з цим документом, США передасть Україні летальні види озброєнь для потреб оборони, - повідомляє прес-служба посольства України в США у мережі Facebook.
Відзначимо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
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