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Кандидат на пост голови ЦРУ звинуватив Росію у вторгненні в Україну

Майк Помпео заявив, що РФ не зробила "майже нічого, щоб допомогти знищенню "Ісламської держави"
Висунутий Дональдом Трампом кандидат на посаду директора ЦРУ Майк Помпео звинуватив Росію у вторгненні в Україну.
Кандидат на пост голови ЦРУ звинуватив Росію у вторгненні в Україну Фото:i.lb.ua

Майк Помпео заявив, що Росія вдерлася в Україну і окупувала її територію, - повідомляє ВВС.

"Росія почала агресивно утверджуватися в світі, увірвавшись в Україну і окупувавши її територію, погрожуючи Європі і при цьому не роблячи майже нічого, щоб допомогти знищенню "Ісламської держави", - сказав Помпео.

Майбутній голова ЦРУ також заявив, що згоден з висновками американських спецслужб, що Москва стоїть за кібератаками з метою вплинути на американські вибори.

Нагадаємо, підписаний президентом США Бараком Обамою оборонний бюджет містить допомогу Україні у сфері безпеки в розмірі 350 млн доларів.

Згідно з цим документом, США передасть Україні летальні види озброєнь для потреб оборони, - повідомляє прес-служба посольства України в США у мережі Facebook.

Відзначимо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

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