Кількість автомобілів, які очікують на в’їзд в Україну, зменшилася, - ДПС

На пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава-Руська" та "Смільниця" на кордоні з Польщею в чергах стоять понад 100 легкових автомобілів.

"Ситуація принципово не змінилася, але кількість автомобілів, які очікують на в’їзд в Україну у порівнянні з учорашнім днем дещо зменшилася. На пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава-Руська" та "Смільниця" ми спостерігаємо на в’їзд ще понад 100 легкових автомобілів, не рахуючи вантажних. Там ще зберігається напружена ситуація", - повідомив в ефірі "112 Україна" Олег Слободян, помічник голови ДПСУ.

Також у ДПСУ висловили сподівання, що кількість автомобілів буде потроху зменшуватися.

"Незважаючи на святковий настрій, прикордонники будуть по максимуму на кордоні, ми будемо використовувати резерви, щоб були заповнені усі робочі місця і на всіх напрямках оперативно здійснювати пропуск осіб і транспортних засобів. Також це період активізації використання службових собак, період, коли прикордонні наряди на "зеленому кордоні" також будуть збільшені, максимальна кількість людей буде виходити на службу", - додав Слободян.

Нагадаємо, що в передріздвяний період збільшилися черги на польсько-українському кордоні. Легкові автомобілі, що прямують до України, чекають від 7 до 16 годин.