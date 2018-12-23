На в’їзді з Польщі до України легкові авто мусять стояти в черзі 7-16 годин
За словами речниці Бєщадського відділення Прикордонної служби Польщі Ельжбєти Пікор, на переході Медика-Шегині легкові автомобілі чекають близько 8 годин, на КПП Корчова-Краківець - 16 годин. Вантажівки на перетин кордону очікують 27-38 годин, повідомляє "Громадське".
"На чотирьох прикордонних переходах з Україною Підкарпатського воєводства посилюється передріздвяний рух. Протягом минулої ночі прикордонники обслужили 54 тисячі мандрівників", - заявила Пікор.
Як повідомляє "Польське радіо", в інших воєводствах ситуація подібна. Так, на переході Гребенне-Рава-Руська легковики очікують у черзі 7 годин, на КПП Долгобичів-Угринів - 8 годин. Краще ситуація на переході Зосин-Устилуг, де водії легкових авто чекають близько 3 годин.
Нагадаємо, на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.
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