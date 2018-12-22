CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За кордоном працює 3,2 мільйони українців, - Рева
Найбільше українців працює у Польщі
Фото: з відкритих джерел
"За офіційними даними ... на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб. Непостійно - цифра коливається від 7 до 9 млн осіб", - повідомив глав Мінсоцполітики Андрій Рева з посиланням на дані Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, інформує Інтерфакс-Україна.
Він додав, що найбільше українців працює у Польщі - близько 2 млн осіб.
"З них близько 1 мільйона осіб працюють офіційно, і лише 400 тис. з них сплачують соціальні внески в Польщі", - зауважив глава Мінсоцполітики.
Нагадаємо, в Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.
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22 12 2018 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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