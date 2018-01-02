Клімкін розкритикував закон про заборону "бандерівської ідеології"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував прийнятий у Польщі закон про заборону "бандерівської ідеології".

"Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію про історичну правду, а на побудову історичної міфології. Введення в юридичну площину терміна "злочини українських націоналістів" підсилює односторонні стереотипи і провокує реакцію у відповідь. Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди", - написав він у Twitter.

"Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень і поділяємо заклопотаність наших міжнародних партнерів про згаданий закон. Готові до об'єктивного діалогу і спільного вивчення фактів, а не міфів", - додав Клімкін.