Клімкін розкритикував закон про заборону "бандерівської ідеології"
"Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію про історичну правду, а на побудову історичної міфології. Введення в юридичну площину терміна "злочини українських націоналістів" підсилює односторонні стереотипи і провокує реакцію у відповідь. Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди", - написав він у Twitter.
"Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень і поділяємо заклопотаність наших міжнародних партнерів про згаданий закон. Готові до об'єктивного діалогу і спільного вивчення фактів, а не міфів", - додав Клімкін.
Як відомо, сенат Польщі в ніч на 1 лютого ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".
Президент України Петро Порошенко заявляє про занепокоєння ухваленим сенатом Польщі законом про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".
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