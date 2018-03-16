Клімкін: Угорщина впритул підійшла до "червоної ліні"
"Я вважаю, що угорська сторона і змістовно, і, якщо хочете, за формою і атмосфері своїх заяв вже впритул наблизилася до червоної лінії. Оскільки так з партнерами в принципі не говорять", - сказав Клімкін в інтерв'ю для BBC.
На його думку, дії Угорщини є "свідомою політичною маніпуляцією".
"Ну яка місія ОБСЄ на Закарпатті? Там що, небезпечно? Смішно, коли угорське консульство каже, що небезпечно їхати на Закарпатті.
Другий напад на приміщення угорської спільноти організувала ФСБ. Організатор цієї групи прийшов з Придністров'я і пішов в Придністров'ї. І я не виключаю, що Росія спробує ще щось зробити. Яка місія нам потрібна? Місія боротьби з ФСБ? І при чому тут ОБСЄ?". - додав Клімкін.
Нагадаємо, що дипломати Угорщини не рекомендують поїздки в Закарпаття угорським туристам протягом 16-18 березня, особливо в міста Хуст та Ужгород.
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