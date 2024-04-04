Угорщина не братиме участі в плануванні операцій.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти збільшення координуючої ролі НАТО в поставках озброєнь в Україну і в підготовці українських солдатів. Про це він сказав у середу в Брюсселі.

Про це пише Origo.

Тому, за словами Сійярто, Угорщина не братиме участі в плануванні, самих операціях або їх фінансуванні.

"Головною метою уряду є захист Угорщини від війни у сусідній країні, тому ми вважаємо важливим ухвалене раніше рішення Альянсу не брати участі у збройному конфлікті і зробити все можливе, щоб уникнути прямої конфронтації з росією", – сказав Сійярто.

Він привітав той факт, що досі всі пропозиції в рамках НАТО дотримувалися цих червоних ліній, але попередив, що зараз висунуто пропозицію, яка може наблизити військову організацію до війни.

За його словами, зараз "переважна більшість країн-членів, 31, погоджується з посиленням ролі НАТО". Водночас Угорщина "попросила інші країни подумати, чи є це гарною ідеєю".

На саміті НАТО у Вашингтоні партнери запропонують Україні ініціативу створення місії НАТО з трансформації, передавши координацію надання військової допомоги Україні з формату "Рамштайн" на НАТО напередодні можливого повернення до Білого дому Дональда Трампа.

Водночас низка членів Альяну сприйняли американську ініціативу негативно. Так, за інформацією ZN.UA, Угорщина, Німеччина, Словаччина, Туреччина виступають проти постачання озброєння Україні через Альянс, побоюючись, що це виставить НАТО як сторону, що воює. З іншого боку завжди існуватиме ризик накладання вето на постачання зброї та військової техніки нашій країні одним із членів НАТО.