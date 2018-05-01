КНДР і Південна Корея вперше за два роки узгодили прямі переговори
Ініційовані Сеулом переговори відбудуться 9 січня у прикордонному містечку Пханмунджомі.
Насамперед сторони мають обговорити майбутню можливу участь КНДР в Зимових Олімпійських іграх, які проходитимуть у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, - повідомляє AP з посиланням на заяву міністерства оборони Південної Кореї.
КНДР ще не повідомила, хто буде присутній на перемовинах. У Південній Кореї сподіваються, що зустріч пройде на рівні міністрів або заступників міністрів.
Президент США Дональд Трамп вже прокоментував у Twitter домовленість про переговори, називавши дипломатичне зрушення своєю заслугою.
"Чи хтось дійсно вважає, що переговори зараз відбувалися б між Північною та Південною Кореєю, якби я не був жорстким, сильним та готовим спрямувати усю нашу "міць" проти Півночі. Дурні, проте переговори — це добре!" — написав він.
With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2018 г.
Раніше Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї, особисто нагородивши вчених і чиновників, які внесли свій вклад в розробку передової міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяна Hwasong-15.
Зазначимо, минулого місяця у Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну.
Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно.
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