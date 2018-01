КНДР і Південна Корея вперше за два роки узгодили прямі переговори

Ініційовані Сеулом переговори відбудуться 9 січня у прикордонному містечку Пханмунджомі.

Насамперед сторони мають обговорити майбутню можливу участь КНДР в Зимових Олімпійських іграх, які проходитимуть у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, - повідомляє AP з посиланням на заяву міністерства оборони Південної Кореї.

КНДР ще не повідомила, хто буде присутній на перемовинах. У Південній Кореї сподіваються, що зустріч пройде на рівні міністрів або заступників міністрів.

Президент США Дональд Трамп вже прокоментував у Twitter домовленість про переговори, називавши дипломатичне зрушення своєю заслугою.

"Чи хтось дійсно вважає, що переговори зараз відбувалися б між Північною та Південною Кореєю, якби я не був жорстким, сильним та готовим спрямувати усю нашу "міць" проти Півночі. Дурні, проте переговори — це добре!" — написав він.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!