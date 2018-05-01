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КНДР і Південна Корея вперше за два роки узгодили прямі переговори

Трамп вже прокоментував домовленість про переговори, називавши дипломатичне зрушення своєю заслугою
Південна Корея та КНДР домовилися про перші за два роки прямі переговори.
КНДР і Південна Корея вперше за два роки узгодили прямі переговори Фото: apnews.com

Ініційовані Сеулом переговори відбудуться 9 січня у прикордонному містечку Пханмунджомі.

Насамперед сторони мають обговорити майбутню можливу участь КНДР в Зимових Олімпійських іграх, які проходитимуть у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, - повідомляє AP з посиланням на заяву міністерства оборони Південної Кореї.

КНДР ще не повідомила, хто буде присутній на перемовинах. У Південній Кореї сподіваються, що зустріч пройде на рівні міністрів або заступників міністрів.

Президент США Дональд Трамп вже прокоментував у Twitter домовленість про переговори, називавши дипломатичне зрушення своєю заслугою.

"Чи хтось дійсно вважає, що переговори зараз відбувалися б між Північною та Південною Кореєю, якби я не був жорстким, сильним та готовим спрямувати усю нашу "міць" проти Півночі. Дурні, проте переговори — це добре!" — написав він.

Раніше Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї, особисто нагородивши вчених і чиновників, які внесли свій вклад в розробку передової міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяна Hwasong-15.

Зазначимо, минулого місяця у Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну.

Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно.

 

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05 01 2018 10:35
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