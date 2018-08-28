Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила результати поліграфу, - Труба

Усі матеріали на кандидатів зберігаються 5 років
Конкурсна комісія, яка обирала 27 кандидатів на керівні посади в Державному бюро розслідувань, знищила результати проходження переможцями конкурсу поліграфу.
Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила результати поліграфу, - Труба Роман Труба. Фото: lb.ua

"Після конкурсу зовнішня комісія мала передати документи кандидатів і результати проходження поліграфу… Комісія на засіданні прийняла дивне, нелогічне, протиправне рішення про знищення результатів поліграфу", - заявив директор ДБР Роман Труба, пише УП.

Він пояснив, що всі матеріали на кандидатів зберігаються 5 років.

Труба додав, що тричі звертався до комісії, щоб отримати результати поліграфу або хоча б акт про знищення його результатів, але в комісії йому відмовили.

За його словами, деякі з кандидатів є фігурантами журналістських розслідувань.

Зокрема, один із переможців фігурує в кримінальному провадженні щодо державної зради, інший кандидат і члени його родини фігурують в кількох кримінальних провадження щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, ще один кандидат тісно спілкується з представниками сепаратистів, ще є два кандидати, які є кумами.

"Про майно кандидатів, про гектари землі, про їхню приналежність чи не приналежність до незаконного отримання коштів має дати відповідь НАЗК. Відповідь на всі ці питання ми могли почути в результатах поліграфу", - сказав він.

Труба додав, що комісія прийняла таке рішення раптово і в той же день, коли обирала переможців конкурсу, 18 липня.

Директор ДБР повідомив, що згідно із законом, за таке рішення комісія не несе жодної відповідальності.

Нагадаємо, що на засіданні 18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Затверджений список комісія передала на узгодження директору ДБР.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2018 11:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.