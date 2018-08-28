Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила результати поліграфу, - Труба

Конкурсна комісія, яка обирала 27 кандидатів на керівні посади в Державному бюро розслідувань, знищила результати проходження переможцями конкурсу поліграфу.

"Після конкурсу зовнішня комісія мала передати документи кандидатів і результати проходження поліграфу… Комісія на засіданні прийняла дивне, нелогічне, протиправне рішення про знищення результатів поліграфу", - заявив директор ДБР Роман Труба, пише УП.

Він пояснив, що всі матеріали на кандидатів зберігаються 5 років.

Труба додав, що тричі звертався до комісії, щоб отримати результати поліграфу або хоча б акт про знищення його результатів, але в комісії йому відмовили.

За його словами, деякі з кандидатів є фігурантами журналістських розслідувань.

Зокрема, один із переможців фігурує в кримінальному провадженні щодо державної зради, інший кандидат і члени його родини фігурують в кількох кримінальних провадження щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, ще один кандидат тісно спілкується з представниками сепаратистів, ще є два кандидати, які є кумами.

"Про майно кандидатів, про гектари землі, про їхню приналежність чи не приналежність до незаконного отримання коштів має дати відповідь НАЗК. Відповідь на всі ці питання ми могли почути в результатах поліграфу", - сказав він.

Труба додав, що комісія прийняла таке рішення раптово і в той же день, коли обирала переможців конкурсу, 18 липня.

Директор ДБР повідомив, що згідно із законом, за таке рішення комісія не несе жодної відповідальності.