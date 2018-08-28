Комісія, що обирала керівників ДБР, знищила результати поліграфу, - Труба
"Після конкурсу зовнішня комісія мала передати документи кандидатів і результати проходження поліграфу… Комісія на засіданні прийняла дивне, нелогічне, протиправне рішення про знищення результатів поліграфу", - заявив директор ДБР Роман Труба, пише УП.
Він пояснив, що всі матеріали на кандидатів зберігаються 5 років.
Труба додав, що тричі звертався до комісії, щоб отримати результати поліграфу або хоча б акт про знищення його результатів, але в комісії йому відмовили.
За його словами, деякі з кандидатів є фігурантами журналістських розслідувань.
Зокрема, один із переможців фігурує в кримінальному провадженні щодо державної зради, інший кандидат і члени його родини фігурують в кількох кримінальних провадження щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, ще один кандидат тісно спілкується з представниками сепаратистів, ще є два кандидати, які є кумами.
"Про майно кандидатів, про гектари землі, про їхню приналежність чи не приналежність до незаконного отримання коштів має дати відповідь НАЗК. Відповідь на всі ці питання ми могли почути в результатах поліграфу", - сказав він.
Труба додав, що комісія прийняла таке рішення раптово і в той же день, коли обирала переможців конкурсу, 18 липня.
Директор ДБР повідомив, що згідно із законом, за таке рішення комісія не несе жодної відповідальності.
Нагадаємо, що на засіданні 18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Затверджений список комісія передала на узгодження директору ДБР.
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