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Конфлікт на Донбасі забрав життя 2197 військових, – Генштаб

Близько восьми тисяч військових вважаються пораненими
З початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
Конфлікт на Донбасі забрав життя 2197 військових, – Генштаб Фото: ukr.media

"Бойові втрати Збройних сил України за цей період склали 2197 осіб – загиблими і близько 8 тисяч – пораненими", – розповів начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко під час зустрічі з військовими аташе іноземних держав у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В грудні 2016 року ООН звітувала, що більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі.

За їхніми даними, за 2,5 роки війни – до 15 листопада 2016 року – загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що агресія Росії проти України забрала життя 10 тис. українців, військових і цивільних.

Нагадаємо, що впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.

Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.

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17 02 2017 14:37
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