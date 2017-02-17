Конфлікт на Донбасі забрав життя 2197 військових, – Генштаб
"Бойові втрати Збройних сил України за цей період склали 2197 осіб – загиблими і близько 8 тисяч – пораненими", – розповів начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко під час зустрічі з військовими аташе іноземних держав у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В грудні 2016 року ООН звітувала, що більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі.
За їхніми даними, за 2,5 роки війни – до 15 листопада 2016 року – загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що агресія Росії проти України забрала життя 10 тис. українців, військових і цивільних.
Нагадаємо, що впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.
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