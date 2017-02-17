Конфлікт на Донбасі забрав життя 2197 військових, – Генштаб

Близько восьми тисяч військових вважаються пораненими

З початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.

"Бойові втрати Збройних сил України за цей період склали 2197 осіб – загиблими і близько 8 тисяч – пораненими", – розповів начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко під час зустрічі з військовими аташе іноземних держав у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В грудні 2016 року ООН звітувала, що більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі.

За їхніми даними, за 2,5 роки війни – до 15 листопада 2016 року – загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що агресія Росії проти України забрала життя 10 тис. українців, військових і цивільних.

Нагадаємо, що впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.

Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.