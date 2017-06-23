Конгрес США надасть військову допомогу Україні
Виділені для міністерства оборони США кошти підуть "для протидії загрозам з боку Росії і Північної Кореї", - повідомляє видання The Hill.
Торнберрі також зазначив, що в законопроекті будуть кілька елементів, щоб "ще більше зміцнити нашу прихильність НАТО і Україні".
Видання також зазначяє, що в законопроекті передбачається виділення "мільйонів" Україні для оснащення і навчання армії.
"Він (законопроект) буде включати в себе військову допомогу Україні і заклик до адміністрації надати летальну допомогу, щоб українці могли захистити себе від агресії, яка йде до них зі сходу", - сказав Торнберрі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко анонсує найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю.
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