Країни Балтії домовилися відключити енергомережі від Російської Федерації
Про це повідомив у понеділок прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, пише DW.
"Всі ми четверо погодилися прояснити розподіл (обов'язків, – ред.) між чотирма країнами (Естонією, Латвією, Литвою та Польщею, – ред.) до кінця року", – сказав Ратас.
Під час підключення доведеться враховувати також і те, що Калінінградська область синхронізована з російською електромережею через країни Балтії.
Відключення від російської мережі спочатку планувалося на 2025 рік, але було відкладене через дискусії щодо точки підключення до європейської мережі – у Польщі чи Фінляндії (через підводний електрокабель).
Врешті, підключення через Польщу було визнане більш доцільним економічно.
Як зазначає видання, Росія ніколи не відключала електроенергію країнам Балтії і навіть не погрожувала це зробити, однак Литва розглядає факт енергетичної залежності від Росії як одну з головних національних небезпек.
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