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Країни Балтії домовилися відключити енергомережі від Російської Федерації

Литва розглядає факт енергетичної залежності від Росії як одну з головних національних небезпек
Естонія, Латвія та Литва задля зменшення залежності від Росії підключать свої енергомережі до мережі Європейського Союзу через Польщу.
Країни Балтії домовилися відключити енергомережі від Російської Федерації Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

Про це повідомив у понеділок прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, пише DW.

"Всі ми четверо погодилися прояснити розподіл (обов'язків, – ред.) між чотирма країнами (Естонією, Латвією, Литвою та Польщею, – ред.) до кінця року", – сказав Ратас.

Під час підключення доведеться враховувати також і те, що Калінінградська область синхронізована з російською електромережею через країни Балтії.

Відключення від російської мережі спочатку планувалося на 2025 рік, але було відкладене через дискусії щодо точки підключення до європейської мережі – у Польщі чи Фінляндії (через підводний електрокабель).

Врешті, підключення через Польщу було визнане більш доцільним економічно.

Як зазначає видання, Росія ніколи не відключала електроенергію країнам Балтії і навіть не погрожувала це зробити, однак Литва розглядає факт енергетичної залежності від Росії як одну з головних національних небезпек.

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08 05 2017 23:10
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