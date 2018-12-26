Крилаті ракети і реактивна зброя: Радбез затвердив оборонне замовлення

Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

"З 2017 року в Україні запрацювала трирічна система Державного оборонного замовлення, що дозволило державним замовникам і виконавцям ДОЗ більш чітко планувати свою роботу та ресурси", - зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, за підсумками виконання Державного оборонного замовлення у 2018 році до Збройних сил України поставлено понад 3 тисячі зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів, понад 450 тисяч ракет і боєприпасів.

Турчинов нагадав, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" фінансування завдань оборони і безпеки збільшено на 33,3 млрд. гривень порівняно з минулим роком, і передбачено у сумі 212,0 млрд гривень, що складає 5,37 % валового внутрішнього продукту.

"У 2019 році буде завершено ряд пріоритетних проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї", - зазначив Турчинов, додавши, що насамперед це стосується ракет зі збільшеною дальністю ураження, комплексу крилатих ракет наземного базування для знищення морських цілей, "що значно посилить берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя України".

За його словами, "будуть підтримуватися перспективні розробки та виробництво озброєння і військової техніки, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв'язку, бронетанкової техніки, розширено виробництво боєприпасів та снарядів".

Водночас Турчинов зазначив, що запровадження воєнного стану дозволило оцінити, наскільки Україна готова мобілізувати всі свої ресурси - "військові, економічні, людські, щоб протидіяти повномасштабній військовій агресії".

Він додав, що під час перевірки готовності Збройних сил України та всієї виконавчої вертикалі - від Кабміну до місцевих адміністрацій, працювати в особливих умовах, "було також виявлено ряд недоліків, які, відповідно до рішення РНБО України, повинні бути терміново виправлені". "Зокрема, йдеться про усунення проблемних моментів та внесення необхідних змін до законодавчих та інших нормативних актів у сфері мобілізаційної підготовки, цивільної та територіальної оборони та реалізації інших заходів, передбачених правовим режимом воєнного стану", - сказав він.

Секретар РНБО України зазначив, що в областях, де було введено воєнний стан, кількість скоєних правопорушень та злочинів (зокрема, тяжких) скоротилася в середньому на 30%. Було вилучено велику кількість незареєстрованої зброї та вибухових пристроїв.

Додамо, що Президент Петро Порошенко пропонує Державній прикордонній службі продовжити окремі заходи, введені під час воєнного стану.