РНБО ввела санкції проти Курченка і Кадирова

Олігарх Сергій Курченко вперше потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з рішенням РНБО, 2 травня 2018 року він потрапив у список фізичних осіб, щодо яких вводять обмежувальні заходи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Санкції передбачають блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном); запобігання виведенню капіталів за межі України; заборону на участь у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до цього закону.

Крім того, згідно із санкціями, заборонено видавати Курченкові дозволи, ліцензії Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземній державі, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави та ін.

Санкції вводять на три роки.

Нагадаємо, що з лютого 2014 року Курченко перебуває за кордоном, у зв'язку з чим його оголошено в розшук. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також, Україна ввела персональні санкції проти глави Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, повідомляється в тексті указу президента України.

Згідно з текстом документа, в рамках санкцій будуть заблоковані активи Кадирова, введено заборону на виведення капіталів за межі України, а також заборонений в'їзд в країну. Крім того, указ допускає застосування інших санкцій, передбачених Законом України "Про санкції".

Крім Кадирова, в розширений санкційний список потрапив також ряд російських військових чиновників. Так, санкції були накладені на міністра оборони РФ Сергія Шойгу - блокування активів і запобігання виведенню капіталів за межі України, його помічника Олександра Галкіна, командувача Чорноморського ВМФ РФ Олександра Вітко. Під аналогічні санкції потрапив головнокомандувач Сухопутних військ ЗС РФ Олег Салюк, начальник Об'єднаного штабу Організації Договору колективної безпеки Анатолій Сидоров, командувач Західного військового округу ЗС РФ Андрій Картаполов, його заступник Олександр Лєнцов та інші. Всі санкції проти російських військових чиновників вводяться безстроково.