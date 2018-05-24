РНБО ввела санкції проти Курченка і Кадирова
Згідно з рішенням РНБО, 2 травня 2018 року він потрапив у список фізичних осіб, щодо яких вводять обмежувальні заходи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Санкції передбачають блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном); запобігання виведенню капіталів за межі України; заборону на участь у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до цього закону.
Крім того, згідно із санкціями, заборонено видавати Курченкові дозволи, ліцензії Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземній державі, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави та ін.
Санкції вводять на три роки.
Нагадаємо, що з лютого 2014 року Курченко перебуває за кордоном, у зв'язку з чим його оголошено в розшук. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Також, Україна ввела персональні санкції проти глави Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, повідомляється в тексті указу президента України.
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