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Курту Волкеру продовжили і розширили повноваження

Курт матиме не тільки повноваження щодо ситуації на Донбасі, він буде мати широкі повноваження по Україні загалом
Спецпредставникові державного департаменту США у справах України Курту Волкеру продовжили і навіть розширили мандат.
Курту Волкеру продовжили і розширили повноваження Фото: facebook.com/ato

"За інформацією джерел, Курту Волкеру продовжили і розширили мандат. Він буде мати не тільки повноваження щодо ситуації на Донбасі, він буде мати широкі повноваження по Україні загалом", - повідомила керівник української служби "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе в ефірі програми "Завтра" - спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу "112 Україна", інформує Крим.Реалії.

Нагадаємо, Волкер 14 травня відвідає схід України. За його словами, він має намір "побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі".

За словами Волкера, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.  

Після цього  російська сторона жодного разу не виходила на контакт. 

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України.  

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