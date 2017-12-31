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Київські волонтери провели акцію "Новий рік з бездомними", – ФОТО

Волонтери влаштували новорічне свято для безхатьків
У передноворічний день в Києві відбулася акція "Новий рік з бездомними".
Київські волонтери провели акцію "Новий рік з бездомними", – ФОТО Фото: ukrinform.ua

Під час акції волонтери відвідали, зокрема, Майдан Незалежності, Центральний залізничний вокзал, Поділ, Голосієво, Дарницю та Лісову, де влаштували безахатькам новорічне частування, пише "Укрінформ".


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними


Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними

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31 12 2017 22:30
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