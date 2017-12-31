CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ передноворічний день в Києві відбулася акція "Новий рік з бездомними".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київські волонтери провели акцію "Новий рік з бездомними", – ФОТО
Волонтери влаштували новорічне свято для безхатьків
Фото: ukrinform.ua
Під час акції волонтери відвідали, зокрема, Майдан Незалежності, Центральний залізничний вокзал, Поділ, Голосієво, Дарницю та Лісову, де влаштували безахатькам новорічне частування, пише "Укрінформ".
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними
Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними
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31 12 2017 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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