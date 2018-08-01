Китай у наступні два роки планує збільшити площу лісів на 23%

У країні стартувала великомасштабна кампанія з озеленення

Влада Китаю до 2020 року поставила собі за мету збільшити площу лісів до 23%.

Офіційний представник лісового господарства Китаю Чжан Цзяньлун заявив, що у цьому році будуть започатковані два великих проекти по захисту лісів. Мета кожного - озеленення площі щонайменше 66 тисяч гектарів.

Він додав, що три нових державних лісових господарства загальною площею 482 тисяч гектарів також створять у провінції Хебей і провінції Цинхай, інформує China Daily.

Крім того, план озеленення спрямований на підвищення рівня охоплення лісами до 26%, а зелених насаджень в сільській місцевості до 38% - до 2035 року.

"На той час 75 % піщаних земель країни будуть перебувати під лісами", - сказав чиновник.

Китай наразі займає перше місце у світі за показниками зростання лісової площі за останні 5 років. У країні діють понад 2200 природних заповідників, що становить 13% від загальної площі суші.

Нагадаємо, що у китайському місті Хуайнань запустили найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію.