Ле Пен здобуде перемогу в першому турі виборів, - ДОСЛІДЖЕННЯ
За даними дослідницької компанії Harris Interactive, Марін Ле Пен у першому турі виборів, який відбудеться 23 квітня, отримає 24%, а Макрон - 21%, інформує Reuters.
Консерватор Франсуа Фійон, який був фаворитом президентських перегонів ще два тижні тому, згідно з цією інформацією, отримає лише 19% голосів. Опитування також показало, що центрист Франсуа Байру отримає 5% голосів у першому турі. При цьому Рейтер нагадує, що Байру офіційно не оголошував себе кандидатом і якщо він цього не зробить, то його виборці, ймовірно, підтримають Макрона або Фійона.
Однак, як зазначає Рейтер, до другого туру голосування, який відбудеться 7 травня, проходять лише два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.
Також опитування показали, що в другому турі голосування Макрон обійде Ле Пен з 63% голосів виборців проти 37%.
Нагадаємо, що лідер французького "Національного фронту" і кандидат в президенти країни Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги на виборах Франція може відмовитися від євро і повернутися до національної валюти.
Також Марін Ле Пен заявляла, що у випадку обрання президентом Франції планує ініціювати вихід країни із Євросоюзу.
Відзначимо, що за результатами опитування французький консерватор Франсуа Фійон переможе ультраправого кандидата Марін Ле Пен, якщо вони обидва вийдуть у другий тур президентських виборів у травні.
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